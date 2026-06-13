È una situazione drammatica quella che sta vivendo Canicattì in queste ore a causa della rottura che si registra lungo la condotta di Siciliacque. Anche il serbatoio di accumulo situato nei pressi del santuario di Padre Gioacchino dove caricavano le autobotti autorizzate Aica è stato svuotato. Rimane un po’ di acqua al serbatoio di Bastianella ma anche questa riserva sta per finire. Stamattina il sindaco Vincenzo Corbo aveva lanciato l’ allarme informando della gravissima situazione tutte le autorità competenti. In piena estate con i dissalatori costati milioni di euro e gli invasi pieni nessuno si poteva immaginare che Canicattì e anche altri comuni della provincia di Agrigento potessero vivere una situazione così paradossale. Ed invece questa è la triste realtà.