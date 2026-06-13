Nella Chiesa Beata Maria Vergine Immacolata, con inizio alle ore 19, l’arciprete don Giuseppe Costanza, celebrera’ la Santa Messa, con la benedizione del pane in onore del Santo. Nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes non sara’ officiata la liturgia eucaristica.
Giovanni Blanda
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Festa di Sant’antonio di Padova a Campobello di Licata
Nella Chiesa Beata Maria Vergine Immacolata, con inizio alle ore 19, l’arciprete don Giuseppe Costanza, celebrera’ la Santa Messa, con la benedizione del pane in onore del Santo. Nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes non sara’ officiata la liturgia eucaristica.