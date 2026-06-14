Il comune di Menfi ha ottenuto un finanziamento di oltre 111 mila euro destinato al potenziamento dei servizi e alla valorizzazione del litorale.

​Il progetto mira a migliorare l’accessibilità e la qualità della fruizione delle spiagge menfitane attraverso interventi mirati su: Sicurezza: potenziamento dei servizi di salvataggio e assistenza ai bagnanti; Inclusività: miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità; Servizi e info: potenziamento dei servizi igienici e implementazione dell’infopoint per i turisti. Sostenibilità: promozione di comportamenti eco-responsabili e interventi per il decoro delle aree costiere.

​”Questo risultato conferma la costante attenzione dell’Amministrazione nel cogliere le opportunità dei bandi proposti dall’Assessore Regionale all’Ambiente Giusy Savarino, con l’obiettivo di offrire servizi efficienti e moderni a cittadini e turisti, consolidando l’immagine di Menfi come meta balneare d’eccellenza, inclusiva e sostenibile”, dice il sindaco Vito Clemente.