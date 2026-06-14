D.D.G. n. 1100/S8 del 01/04/2026 della Regione Siciliana (Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica) Approvato l’avviso pubblico relativo ai criteri e alle modalità per la presentazione delle istanze per un contributo regionale a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione, avente come finalità l’erogazione di un contributo per euro 3.000 per l’affitto. L’avviso (per maggiori dettagli vedasi l’allegato) definisce i criteri di ammissibilità per i beneficiari e le procedure di invio delle istanze. Il contributo, per sostenere i costi di locazione, è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 10.000, basato sui redditi riferiti all’anno 2024.

Ne da notizia il Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda