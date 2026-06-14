La Guardia di Finanza di Agrigento ha donato capi di abbigliamento alla Croce Rossa Italiana.

“Esprimiamo profonda gratitudine alla Guardia di Finanza di Agrigento per la donazione di un consistente quantitativo di capi di abbigliamento, provenienti da un sequestro e successivamente devoluti in beneficenza dall’Autorità competente”, dichiara la Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento.

La consegna della merce rappresenta un importante esempio di collaborazione istituzionale finalizzata al sostegno delle persone in condizioni di fragilità e consentirà al Comitato di Agrigento di rafforzare le attività di assistenza umanitaria svolte quotidianamente sul territorio.

I capi di abbigliamento saranno infatti destinati, dopo le necessarie procedure previste, alle persone migranti accolte presso l’Hotspot di Porto Empedocle, struttura nella quale la Croce Rossa Italiana è impegnata nella gestione dei servizi di assistenza e supporto umanitario. In un contesto caratterizzato da continui arrivi e da bisogni spesso immediati, la disponibilità di vestiario rappresenta un aiuto concreto e fondamentale per garantire dignità, accoglienza e tutela delle persone assistite.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento, Angelo Vita, ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa:

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Guardia di Finanza di Agrigento per questo importante gesto di solidarietà istituzionale. La collaborazione tra Enti dello Stato e organizzazioni umanitarie rappresenta un valore aggiunto fondamentale per rispondere concretamente ai bisogni delle persone più vulnerabili. Questi capi di abbigliamento saranno destinati ai migranti accolti presso l’Hotspot di Porto Empedocle e contribuiranno a garantire assistenza, dignità e accoglienza a chi affronta percorsi di estrema difficoltà.”

Il Presidente Angelo Vita e l’intero Comitato di Agrigento desiderano inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Colonnello Gabriele Baron, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, al Maggiore Giuseppe Taverna e al Tenente Francesco Passero per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione rivolta alle esigenze delle persone più fragili.

Questa donazione testimonia come l’azione di contrasto all’illegalità possa tradursi in un’opportunità concreta di solidarietà sociale, generando un beneficio diretto per la collettività e per coloro che vivono situazioni di vulnerabilità.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento rinnova il proprio impegno a favore delle persone in difficoltà, continuando a operare ogni giorno secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, al servizio dell’umanità e delle comunità.