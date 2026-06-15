Si è riunita l’Assemblea dei Sindaci della SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia Est, presieduta dal sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, per affrontare le criticità legate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio e alle prospettive future del sistema impiantistico provinciale. Al termine del confronto, l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno che sarà trasmesso lunedì al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni. L’Assessore, dimostrando particolare sensibilità e attenzione verso l’urgenza delle problematiche rappresentate dai sindaci, ha già convocato una delegazione dei primi cittadini della SRR per mercoledì prossimo presso l’Assessorato regionale a Palermo, al fine di avviare un confronto operativo sulle possibili soluzioni. Successivamente sarà promosso un appello condiviso rivolto all’intera deputazione agrigentina affinché sostenga le istanze del territorio presso il Governo regionale.

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro vi è il definanziamento dell’impianto previsto per il territorio, una decisione che desta forte preoccupazione tra gli amministratori locali per le possibili ripercussioni sulla gestione dei rifiuti e sulla programmazione futura del settore.


Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla prevista chiusura della discarica di Siculiana-Montallegro fissata al 31 dicembre. Una prospettiva che impone l’individuazione di soluzioni immediate per evitare emergenze e garantire la continuità del servizio ai Comuni dell’ambito. Nel corso della seduta è stata avanzata e accolta dall’Assemblea una proposta finalizzata ad aumentare la vita utile residua della discarica. La proposta prevede di limitare o escludere il conferimento dei rifiuti provenienti da Comuni esterni all’ambito territoriale, ovvero di ridurne significativamente i quantitativi. Tale misura consentirebbe di preservare le volumetrie ancora disponibili, garantendo maggiori margini operativi ai Comuni della SRR e una gestione più sostenibile della fase transitoria.

“L’Assemblea dei Sindaci – dichiara il Presidente Vito Terrana- ribadisce la necessità di un confronto urgente con il Governo regionale per individuare soluzioni concrete e condivise, capaci di assicurare la continuità del servizio, la tutela del territorio e la salvaguardia degli interessi delle comunità locali. In tale direzione, l’incontro convocato dall’Assessore Colianni rappresenta un importante primo passo per affrontare con tempestività le criticità evidenziate dai Comuni dell’ambito”.

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