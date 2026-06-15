La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta sull’utilizzo di cellulari all’interno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” della Città dei templi. Il provvedimento – firmato dal pm Denise Venturino – anticipa la richiesta di rinvio a giudizio.

2 Difesi dagli avvocati Antonio Provenzani, Annalisa Russello e Fabio Inglima Modica, sono stati arrestati nel blitz dei carabinieri contro le cosche di Villaseta. Agli indagati viene contestato l’utilizzo di un cellulare – da ottobre a febbraio scorso – dal quale sarebbero state effettuate oltre 350 chiamate dall’interno del carcere di Agrigento.