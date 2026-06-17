I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato, in flagranza di reato di “evasione”, un 30enne pregiudicato catanese, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I militari dell’Arma, impegnati in tarda mattinata in un servizio di controllo del territorio, transitando in via Palermo, in abiti borghesi e a bordo di auto civetta, hanno notato un uomo, un 30enne a loro ben noto per le sue pregresse vicende giudiziarie, mentre usciva dal cancello condominiale della propria abitazione a bordo di un motociclo. L’uomo si è immesso nella via Palermo nel senso di marcia opposto a quello degli operanti i quali, a causa dell’elevata intensità di traffico non hanno potuto raggiungerlo. I Carabinieri hanno deciso quindi di raggiungere l’abitazione dove il 30enne era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico riscontrando la sua assenza.

Raggiunta nuovamente la sede stradale gli operanti hanno atteso il rientro dell’uomo che, dopo qualche minuto, è stato visto rientrare sempre a bordo dello scooter con il quale si era allontanato poco prima, senza alcuna autorizzazione. Ultimate le attività di identificazione i Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato il 29enne e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo nuovamente la sottoposizione agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.