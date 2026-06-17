

Care ragazze e cari ragazzi,

ci siamo: l’esame di maturità è arrivato. Non rappresenta soltanto un traguardo scolastico, ma un autentico rito di passaggio. È il momento in cui vi fermate a guardare il cammino percorso tra i banchi di scuola e, allo stesso tempo, rivolgete lo sguardo al futuro per immaginare e costruire nuovi orizzonti.

Vi auguro di vivere questi giorni con serenità, fiducia e consapevolezza, ricordando che nessun voto potrà mai racchiudere il valore della vostra persona, dei vostri talenti e della crescita maturata nel corso di questi anni.

Come Azione Cattolica di Agrigento, attraverso l’esperienza del MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica), crediamo profondamente nel valore dello studio come strumento di crescita, responsabilità e libertà, capace di formare cittadini consapevoli e protagonisti del proprio tempo.

Tutta l’Azione Cattolica diocesana vi è vicina e vi accompagna con affetto, amicizia e preghiera.

Abbiate coraggio e guardate al futuro con speranza: la nostra terra ha bisogno della vostra intelligenza, del vostro entusiasmo, della vostra passione e della vostra capacità di sognare in grande.

A tutti voi, l’augurio più sincero di vivere questo passaggio con determinazione e fiducia nelle vostre possibilità.

Buona maturità!

Giovanni Gueli

Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica di Agrigento