Festa di San Calogero a Campobello di Licata giovedì 18 giugno.
Nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle ore 10, 30, celebrazione della Santa Messa e benedizione del pane.
Liturgia eucaristica con benedizione del pane anche nella Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, alle ore 18,30.
Ne da notizia l’arciprete don Giuseppe Costanza.
Giovanni Blanda
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Festa di San Calogero a Campobello di Licata
Festa di San Calogero a Campobello di Licata giovedì 18 giugno.