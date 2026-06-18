loaf, farmers bread, loaf of bread, crispy, food, baked goods, fresh, bread crust, baked bread, staple food, meal, bread time, food, food, food, food, food, bread crust, bread crust, bread crust, baked breadFesta di San Calogero a Campobello di Licata giovedì 18 giugno.
Nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle ore 10, 30, celebrazione della Santa Messa e benedizione del pane.
Liturgia eucaristica con benedizione del pane anche nella Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, alle ore 18,30.
Ne da notizia l’arciprete don Giuseppe Costanza.
Giovanni Blanda


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