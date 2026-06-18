Penultima raccolta di sangue del mese di giugno a Campobello Di Licata. Sono state guadagnate 5 sacche di sangue ed una idoneita’.
L’iniziativa si e’ tenuta presso la sede Avis, sita in via Generale Medici (zona sud-ovest dell’abitato), ad un tiro di schioppo dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia”
Il 21 di questo mese la successiva raccolta di sangue
L’ Avis ripete l’appello alla gente di buona volonta’. “Donate sangue””.
Giovanni Blanda
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Raccolta di sangue a Campobello Di Licata
Penultima raccolta di sangue del mese di giugno a Campobello Di Licata. Sono state guadagnate 5 sacche di sangue ed una idoneita’.