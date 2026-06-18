Una bufera giudiziaria si abbatte sul comune di Sommatino. La Procura di Caltanissetta ha chiesto l’arresto del sindaco Totò Letizia, del suo vice Mariangela Castellano e dell’assessore Jean Pierre Rumeo. Il primo rischia il carcere gli altri due i domiciliari. Nell’elenco degli indagati che rischiano di finire in cella anche il dirigente tecnico del Comune Roberto Allotta che avrebbe intascato le mazzette per degli appalti pubblici e rischia di finire in cella anche il fratello di una imprenditrice, Diego Caramazza di Favara che avrebbe versato 15 mila euro ciascuno dopo l’affidamento dei lavori alla “Villa Garibaldi”. La stessa cifra sarebbe spettata anche a Roberto Alotta e Calogero Vendra. Soldi versati a garanzia per eseguire altri lavori all’interno del cimitero di Sommatino. Il sindaco Letizia e gli assessori Castellano e Rumeo sono invece sospettati di avere intascato mazzette dagli ambulanti che hanno hanno preso parte alla III sagra dell’agricoltura. 150 euro al giorno per essere allacciati alla rete elettrica. Nell’inchiesta dei carabinieri anche i lavori di realizzazione di un asilo nido e quelli per il consolidamento del costone roccioso di contrada San’Anna. In totale sono 8 gli indagati. Tre rischiano il carcere e cinque i domiciliari.