Il Comune di Campobello di Licata rende noto che sarà eseguita la raccolta differenziata della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani (“”secco residuo rsu””) venerdì 19 giugno. Pertanto, l’ente esorta la cittadinanza ad adeguarsi nell’esposizione del mastello della raccolta della frazione del secco residuo (mastello di colore grigio) fino alle ore 5 di Venerdì 19 Giugno.
E’ il neo assessore Giuseppe Montaperto ad avvisare la collettivita’.
giovanni blanda
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Campobello di Licata, sarà eseguita la raccolta differenziata della frazione indifferenziata
Il Comune di Campobello di Licata rende noto che sarà eseguita la raccolta differenziata della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani (“”secco residuo rsu””) venerdì 19 giugno. Pertanto, l’ente esorta la cittadinanza ad adeguarsi nell’esposizione del mastello della raccolta della frazione del secco residuo (mastello di colore grigio) fino alle ore 5 di Venerdì 19 Giugno.