Prosegue con successo il tour della mostra “Cinque Pittrici”, un progetto artistico di grande qualità che sta attraversando diversi comuni della provincia di Agrigento.

Dopo l’inaugurazione a Naro (dal 14 al 19 giugno), l’esposizione sarà ospitata:

Domenica 21 giugno 2026 alle ore 18:30 nella Stanza dello Scirocco – Cortile Todaro a Racalmuto (unico giorno);

Sabato 4 luglio 2026 alle ore 18:00 alla Saletta Minerva (via Marconi 1) a Campobello di Licata, dove resterà aperta fino al 17 luglio.

La mostra riunisce cinque artiste di talento: Flavia Benedetto (Sarzana), Madeleine Chevalier (Parigi), Silvia Lotti (La Spezia), Olga Macaluso (Orvieto) e Luisa Racanelli (Roma). L’esposizione è realizzata in omaggio al maestro Silvio Benedetto, con opere del grande artista siciliano esposte accanto a quelle delle cinque pittrici.

Durante le varie tappe sono previsti interventi di Silvia Lotti e momenti musicali con Cesare Lo Leggio, che renderà omaggio a Rosa Balistreri nel centenario della nascita.

Un progetto itinerante di alto livello che valorizza l’arte contemporanea femminile, il dialogo tra le generazioni artistiche e la bellezza dei borghi agrigentini, confermando la vitalità culturale del territorio.