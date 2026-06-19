La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha arrestato un 48enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Ad intervenire sono stati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania.

I poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che un appartamento, nel quartiere San Cristoforo, fosse adibito a base logistica per lo stoccaggio di sostanze stupefacenti, destinate all’approvvigionamento delle piazze di spaccio della zona, hanno fatto accesso all’abitazione, procedendo alla perquisizione.

L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire una busta, adagiata sul tavolo della cucina, contenente sostanze stupefacenti di diverso tipo. Nello specifico marijuana, crack e cocaina, porzionate, parte in pezzi e parte in polvere, confezionate all’interno di diverse bustine chiuse e termosaldate, per un peso complessivo di circa 24 grammi di crack, 36 grammi di cocaina e 53 grammi di marijuana.Sul posto sono stati rinvenuti anche due bilancini elettronici di precisione con ancora evidenti tracce di sostanze stupefacenti.

Informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la sua abitazione, ubicata nei pressi della casa di spaccio, in regime di arresti domiciliari.