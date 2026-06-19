Avrebbero ritrattato e in parte negato, nonostante fossero sotto giuramento, il coinvolgimento di un ventinovenne accusato di una violenta aggressione. Quattro persone – tre donne di 59, 36 e 26 anni e un uomo di 39 anni – finiscono adesso a processo con l’accusa di falsa testimonianza. La procura di Agrigento ha disposto nei loro confronti la citazione diretta a giudizio.

La vicenda è collegata ad un procedimento a carico di un 29enne, attualmente detenuto, finito sul banco degli imputati per un’aggressione al marito di una delle testimoni. La donna, in particolare, avrebbe negato di aver visto il pestaggio del coniuge e che lo stesso si fosse ferito accidentalmente. Gli altri testimoni, invece, avrebbero fatto retromarcia sulle dichiarazioni che gli stessi avevano fornito in precedenza alle forze dell’ordine durante le indagini. I quattro sono difesi dagli avvocati Monica Malogioglio e Grazia Maria Minnella.