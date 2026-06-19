“”Se Colapesce si stancasse”” e’ il titolo del libro che sara’ presentato, venerdì 19 giugno, alle ore 19,30, a Campobello di Licata, nella Chiesa San Giuseppe. L’iniziativa e’ dei docenti cattolici Uciim e dell’Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia,”” (chiese San Giuseppe e Gesù’ Maria). Interverra’ l’autore dell’opera letteraria, lo scrittore e giornalista Alan David Scifo.

Narra la leggenda, Colapesce scelse di restare negli abissi per sorreggere una delle tre colonne della Sicilia ed evitare che l’isola sprofondasse.

Cosa accadrebbe se oggi, dopo secoli di sacrificio e solitudine, quel ragazzo semplicemente si stancasse?, ci si chiede. Alan David Scifo e’ un valente giornalista d’inchiesta che collabora con testate di spessore, come Il Fatto Quotidiano, L’Espresso, La Repubblica e Rai 2 e che dedica la sua attività a tematiche cruciali quali i disastri ambientali legati ai rifiuti, le crisi idriche dell’agrigentino, le storie di mafia e immigrazione).

Giovanni Blanda