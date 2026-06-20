Un’ora e mezza di terrore nello studio di un avvocato a Termini Imerese, conclusa all’alba con un blitz dei Carabinieri. I militari hanno arrestato in flagrante un uomo di 81 anni, accusato di sequestro di persona, estorsione e detenzione di arma clandestina. Tutto è iniziato quando l’anziano è entrato furioso nello studio del legale.

Pistola alla mano e sotto minaccia di morte, ha costretto l’avvocato a scrivergli un ricorso contro una condanna a un mese di carcere ricevuta a maggio. Una volta ottenuto il foglio, l’81enne è scappato in auto verso la sua casa di Cerda. I Carabinieri hanno subito circondato la zona. Visto il pericolo e il rifiuto dell’uomo di rispondere al telefono, sono intervenuti anche il Negoziatore del Comando Provinciale e le Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) di Palermo. Dopo una notte passata a cercare inutilmente un contatto, all’alba è scattato il blitz. I militari sono riusciti a entrare nell’appartamento mentre l’anziano dormiva sul divano, bloccandolo prima che potesse reagire.