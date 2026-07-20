La Polizia di Stato ha arrestato uno straniero di 25 anni che ha violentemente aggredito il personale sanitario durante gli accertamenti medici necessari a verificare le sue condizioni di salute. L’uomo si era sentito male in strada, probabilmente a causa dell’eccessiva assunzione di alcol, ed era stato successivamente trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dopo essere stato trovato privo di sensi in un’aiuola di via Delle Finanze.

Dalle cure mediche all’esplosione di violenza in corsia

Il personale sanitario ha subito preso in carico il giovane, sottoponendolo ad alcuni esami di routine in modo da avere un quadro clinico completo. All’improvviso, però, il venticinquenne si è alzato dal letto e ha iniziato ad aggredire verbalmente il medico e l’infermiere che lo avevano in cura, per poi scagliarsi con ferocia contro il personale di vigilanza e gli agenti del posto di Polizia dell’ospedale, intervenuti tempestivamente per riportare la calma e tutelare i sanitari. Nelle fasi concitate dell’intervento, mentre si cercava di far ragionare l’esagitato, un poliziotto è stato colpito violentemente con una testata e con diversi pugni al torace, riportando un trauma successivamente refertato con una prognosi di dieci giorni.

L’intervento delle volanti e l’arresto dell’aggressore

Nel frattempo, sul posto sono intervenuti a supporto anche gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, che sono riusciti a bloccare definitivamente l’uomo. L’aggressore è stato condotto negli uffici di Polizia per essere compiutamente identificato, dal momento che è risultato sprovvisto di documenti al seguito. Per le sue gravi condotte, il venticinquenne è stato tratto in arresto, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole fino a un’eventuale condanna definitiva. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il giovane è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.