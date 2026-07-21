L’episodio non lascia molto spazio all’interpretazione. Una bottiglia con del liquido infiammabile è stata rinvenuta davanti un cantiere nel quartiere di Villaseta, popolosa frazione di Agrigento. A fare la scoperta è stato uno degli operai dell’impresa impegnata nei lavori di manutenzione di un’area nei pressi del centro commerciale.

Il dipendente della ditta ha denunciato l’accaduto e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. A Villaseta, purtroppo, non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Negli ultimi sei mesi sono ben 4 le intimidazioni avvenute con le stesse modalità.