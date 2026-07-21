La procura di Gela e i poliziotti del commissariato hanno dato esecuzione a sette misure cautelari nei confronti di altrettanti coinvolti accusati di furti a danno di decine di attività commerciali. Per gli investigatori, sarebbero gli arrestati nell’inchiesta “Gela sicura” i responsabili delle “spaccate” che per mesi hanno preso di mira attività commerciali in diverse zone della città. La modalità d’azione sarebbe stata sempre la stessa, con vetrine sfondate, usando pietre e pesanti arnesi. Maggiori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina in procura, a Gela, in presenza del procuratore capo Salvatore Vella e del dirigente di polizia Emanuele Giunta.
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Furti con spaccata in attività commerciali, scattano sette arresti
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