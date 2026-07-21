Citazione diretta a giudizio per un quarantenne agrigentino accusato di essere venuto meno agli obblighi assistenziali nei confronti della figlia minorenne. L’uomo, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, comparirà il prossimo 9 dicembre per l’udienza predibattimentale. Secondo l’accusa, dunque, il quarantenne – almeno dal 2023 – non avrebbe versato 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disposto da una sentenza del tribunale nell’ambito di un procedimento di separazione.
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