Raccolta straordinaria di sangue a Campobello di Licata. Bilancio ok, sono state raccolte cinque donazioni di sangue e acquisita una idoneita’ a donare sangue.
La donazione e’ stata effettuata presso la sede Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue, in via Medici, a breve distanza dalla Chiesa San Giuseppe – Unita pastorale “”Sacra Famiglia”‘. In precedenza incamerate 16 sacche di sangue raccolte e una pre-donazione. Adesso una breve tregua estiva.
La successiva raccolta e’ in programma domenica 9 agosto.
Giovanni Blanda