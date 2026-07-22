L’Ufficio legale dell’ERSU Palermo, guidato dall’avvocato cassazionista Antonino Ignazzitto, iscritto all’Albo Speciale Avvocati Enti Pubblici di Palermo, ha presentato il report 2026 delle attività che ha prodotto con importanti risultati a tutela degli studenti universitari e dell’ente stesso.

Grazie a una strategia giuridica mirata e a un costante lavoro di collaborazione con la Direzione e la Governance dell’ente, l’Ufficio Legale ERSU ha: difeso con esito favorevole l’ERSU in numerosi contenziosi amministrativi presso il TAR e presso il Consiglio di Stato, garantendo risparmi significativi per le casse dell’ente; difeso con esito favorevole l’ERSU in alcuni contenziosi presso il Tribunale di Palermo, garantendo all’ente una sempre puntuale azione di difesa con esito positivo per l’ERSU.

Inoltre, ha offerto un supporto quotidiano e trasversale a tutti i settori dell’ERSU per prevenire il rischio di nuovi contenziosi: in stretta sinergia con l’Ufficio Concorsi e Benefici, portando avanti un’attività di recupero crediti nei confronti di studenti universitari che hanno percepito o trattenuto indebitamente borse di studio o altri benefici economici.

Ha supportato, tramite consulenza legale specialistica gli Uffici dell’Ente e, in particolare: nella procedura di gara “Servizio di Ristorazione” (in corso di aggiudicazione); nell’applicazione e interpretazione del D.M. 481/2024 sull’housing universitario; nella redazione e nell’interpretazione di specifici articoli del Bando di Concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti letto.

Riducendo al minimo il rischio di contenzioso seriale da parte degli studenti universitari nella redazione e nell’interpretazione di articoli del Bando di Concorso Benefici; nella formulazione tempestiva di pareri legali su richiesta degli uffici interni e/o del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente dell’ERSU Palermo, Giuseppe Giordano, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

ffbdc260-0437-4843-a312-3ff6c4915780«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all’avvocato Antonino Ignazzitto e all’Ufficio legale. L’impegno, la professionalità e la rapidità d’azione hanno consentito al nostro Ente di operare con maggiore efficienza e di restare al fianco degli studenti in modo ancora più incisivo. I risultati ottenuti dimostrano quanto sia strategico investire nelle competenze giuridiche interne per garantire servizi di qualità e una gestione economica virtuosa. A nome del Consiglio di Amministrazione, rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per gli obiettivi raggiunti».

Con questi risultati, l’ERSU Palermo conferma il proprio percorso di modernizzazione e rinnova l’impegno a favore degli studenti universitari siciliani, ispirandosi a un modello di buona amministrazione nel panorama degli enti regionali siciliani.