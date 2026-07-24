«Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati, i fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano Quisquina, Cammarata e Monreale». Lo dichiara il capo della Protezione Civile siciliana, Salvatore Cocina. «L’apice degli eventi e la giornata più grave è stata quella di ieri (22 luglio), con trecentocinquanta eventi incendiari di cui dieci maggiori per i quali è stato necessario l’intervento aereo. Ieri pomeriggio da Roma sono arrivati altri quattro canadair, per un totale di sei che hanno operato durante la notte insieme a quattro elicotteri. C’è stato di fatto il raddoppio della flotta statale a disposizione, nonostante l’avaria di un mezzo aereo nel corso degli interventi. Ormai non è più solo un problema di prevenzione e lotta agli incendi – sottolinea Cocina – bensì di ordine pubblico. Questo per colpa dei piromani che stanno attentando all’ambiente e alle vite umane, come dimostra purtroppo la morte del vigile del fuoco, Alessandro Marchi». Questa dinamica è grave e ci fa rabbia, per questo credo che in queste giornate da codice rosso – ha rimarcato – si debba procedere effettuando presidi con forze dell’ordine ed esercito. Il numero di incendi ha superato la capacità di risposta del nostro sistema, ma se ciò è avvenuto è anche perché vi è un accanimento da parte dei piromani che rendono il fenomeno fuori controllo”.
Incendi in Sicilia. Cocina: “Non è emergenza, è attacco criminale”.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
San Cataldo: morte del vigile del fuoco: Sindaco proclama il lutto cittadino
Una giornata drammatica quella vissuta ieri nel territorio di San Cataldo, dove un vasto incendio ha colpito una zona estremamente ampia, provocando gravi danni...
Crisi Idrica, cresce la protesta. ANAFePC diffida 11 Comuni e allerta i Prefetti: “Ultimatum...
La gravissima emergenza idrica che sta attanagliando la Sicilia si arricchisce di un nuovo capitolo istituzionale. L’ANAFePC (Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione...
Scippa borsello ad un turista, denunciato 22enne
Prende di mira un turista che passeggiava da solo e, con una mossa repentina, gli scippa il borsello dalle mani. È accaduto nei pressi...
Non comunica la presenza di turisti nel suo B&b a Maddalusa, denunciato
Non ha comunicato la presenza di quattro turisti che soggiornavano nella sua struttura ricettiva nel quartiere di Maddalusa, ad Agrigento. Lo hanno scoperto i...
Agrigento, acqua e fuoco: vita o distruzione. Cartello Sociale: “Custodia Creato e stato di...
Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime profonda vicinanza e piena solidarietà alle famiglie, agli imprenditori agricoli, agli allevatori e a tutti i...
L’Arcidiocesi di Agrigento aderisce alla colletta per il Venezuela. Le offerte di domenica ai...
Anche l’Arcidiocesi di Agrigento, con la sua Caritas Diocesana, aderisce alla colletta nazionale per il Venezuela ondetta dalla Cei per domenica 26 luglio 2026. Pertanto...
Sciacca tutelata, avviata l’installazione di 28 nuove telecamere in città
Avviata l’installazione di 28 nuove telecamere in città, che andranno a potenziare il sistema di videosorveglianza. A eseguire i lavori del nuovo moderno impianto...