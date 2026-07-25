Una lancia Lybra di proprietà di una donna di 35 anni è stata danneggiata da un incendio. Il rogo si è verificato l’ altro pomeriggio in via Udine. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Indagini in corso per accertate le cause che hanno provocato l’ incendio.
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