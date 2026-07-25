Dotazione idrica più forte a Campobello di Licata.
“”Sono uscito tardi dagli uffici Aica – illustra il Sindaco Vito Terrana -, ma ho ottenuto un risultato per la nostra comunità.
La dotazione idrica è stata aumentata di 3 litri secondo in aggiunta ai 17 litri già erogati””” .
“” Il pozzo “Medico ” di notevole ausilio fin dal primo momento – prosegue – eroga 3,5 litri secondo.
Ciò ci permette di avere una turnazione di 5 giorni””.
Giovanni Blanda
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Dotazione idrica più forte a Campobello di Licata
Dotazione idrica più forte a Campobello di Licata.