Riconosce l’auto che gli era stata rubata due mesi prima mentre passeggia a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. All’uomo, appartenente alle forze dell’ordine, non sono sfuggiti alcuni particolari dell’utilitaria oltre a riuscire ad aprire gli sportelli con delle chiavi ancora in suo possesso. Così ha segnalato l’episodio ai poliziotti delle Volanti che sono intervenuti e hanno bloccato alla guida, poco dopo, un operaio quarantenne di Favara. Quest’ultimo è stato denunciato per ricettazione e multato per aver modificato l’utilitaria. Al veicolo, infatti, era stata applicata una piastra per nascondere il numero di telaio.