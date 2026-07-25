Riconosce l’auto che gli era stata rubata due mesi prima mentre passeggia a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. All’uomo, appartenente alle forze dell’ordine, non sono sfuggiti alcuni particolari dell’utilitaria oltre a riuscire ad aprire gli sportelli con delle chiavi ancora in suo possesso. Così ha segnalato l’episodio ai poliziotti delle Volanti che sono intervenuti e hanno bloccato alla guida, poco dopo, un operaio quarantenne di Favara. Quest’ultimo è stato denunciato per ricettazione e multato per aver modificato l’utilitaria. Al veicolo, infatti, era stata applicata una piastra per nascondere il numero di telaio.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, auto in fiamme in via Udine: indagini in corso
Una lancia Lybra di proprietà di una donna di 35 anni è stata danneggiata da un incendio. Il rogo si è verificato l’ altro...
Dotazione idrica più forte a Campobello di Licata
Dotazione idrica più forte a Campobello di Licata. ""Sono uscito tardi dagli uffici Aica - illustra il Sindaco Vito Terrana -, ma ho ottenuto...
Comune di Campobello di Licata, incarico a legale
Decreto comunale firmato dal Sindaco Vito Terrana. Il Comune ha disposto il conferimento di un incarico legale, al fine di costituirsi in giudizio...
Grande successo per i Double Face Band ai piedi del Castello di Delia. L’Estate...
Un’altra serata di grande partecipazione e di intensa atmosfera ha arricchito il cartellone dell’Estate Deliana 2026. Ieri sera, nella suggestiva cornice ai piedi del...
Crisi idrica: Intervento di Don Marco Damanti di Campobello di Licata
Intervento di Don Marco Damanti, parroco (con padre Augustino Mgovano) dell'Unita' pastorale ""Sacra Famiglia"" di Campobello di Licata. Il prete ""Invita tutti i Sindaci...
Agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, salva la vita di una donna...
Un agente della Polizia Ferroviaria di Agrigento, libero dal servizio, ha soccorso e salvato una donna che, a seguito di un incidente, aveva riportato...
Scommesse clandestine e slot machines, sanzioni per 20mila euro nell’Agrigentino
Nello scorso mese di giugno, nell’ambito della collaborazione istituzionale tra la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disciplinata attraverso uno...