Decreto comunale firmato dal Sindaco Vito Terrana.

Il Comune ha disposto il conferimento di un incarico legale, al fine di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale Sicilia, nel procedimento promosso dal signor S.C..

Il legale incaricato e’ l’avvocato Giovanni Rinzivillo, del foro di Agrigento.

L’ente ha impegnato la somma di euro 28.649, 82.

La responsabile del quinto settore comunale ha l’incarico di sottoscrivere, per conto e nel nome del comune, il disciplinare d’incarico.

Firmato da GIOVANNI BLANDA