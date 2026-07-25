Intervento di Don Marco Damanti, parroco (con padre Augustino Mgovano) dell’Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia”” di Campobello di Licata. Il prete “”Invita tutti i Sindaci che hanno il buon senso e la responsabilità e direi Coraggio, dove naturalmente ci sono difficoltà idrici (ovunque ) di fare immediata ordinanza””, sulla crisi idrica che sta attanagliando la provincia di Agrigento.
Si e’ nel 2026, ma nulla e’ cambiato rispetto al passato.
Tutto come prima.
Giovanni Blanda


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