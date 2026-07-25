Intervento di Don Marco Damanti, parroco (con padre Augustino Mgovano) dell’Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia”” di Campobello di Licata. Il prete “”Invita tutti i Sindaci che hanno il buon senso e la responsabilità e direi Coraggio, dove naturalmente ci sono difficoltà idrici (ovunque ) di fare immediata ordinanza””, sulla crisi idrica che sta attanagliando la provincia di Agrigento.
Si e’ nel 2026, ma nulla e’ cambiato rispetto al passato.
Tutto come prima.
Giovanni Blanda
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Crisi idrica: Intervento di Don Marco Damanti di Campobello di Licata
Intervento di Don Marco Damanti, parroco (con padre Augustino Mgovano) dell’Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia”” di Campobello di Licata. Il prete “”Invita tutti i Sindaci che hanno il buon senso e la responsabilità e direi Coraggio, dove naturalmente ci sono difficoltà idrici (ovunque ) di fare immediata ordinanza””, sulla crisi idrica che sta attanagliando la provincia di Agrigento.