Il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista, interverrà martedì 28 luglio 2026 alla Camera dei Deputati alla presentazione del Manuale, a cura di Ylli Pace e Anna Bellantoni, che contiene anche un suo contributo. Sarà presentato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto – Camera dei Deputati, a Roma, su iniziativa dell’On. Stefania Ascari. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto su un tema di grande attualità e rilevanza sociale, offrendo un qualificato contributo giuridico e operativo a sostegno degli operatori impegnati nel contrasto alla violenza.

L’obiettivo è rafforzare la cultura della prevenzione, della tutela dei diritti e della formazione specialistica quale strumento fondamentale nel contrasto alla violenza di genere.

Oltre alla deputata Ascari e alle curatrici del libro Pace e Bellantoni, all’incontro parteciperanno autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’associazionismo e delle professioni. Tra i relatori il senatore Roberto Cataldi, Francesco Pace, Francesco Mazza, Annamaria Casale, Loredana Petrone, Valeria Canzonetta, Luca Volpe, Francesco Pira, Antonella Faieta, Francesca Panigutto, Federica Vinci, con la partecipazione di ODV, CO. TU. LEVI (Contro Tutte le Violenze), Centro Antiviolenza Angelina Rieti e Associazione Perseo.

Il volume (Gambini Editore) è il risultato di un lavoro corale e sinergico di qualificati professionisti. Un manuale che non nasce per raccontare ma per prendersi cura, che vuole essere più che una guida una voce collettiva che prova a stare accanto, a dare strumenti e a costruire possibilità.