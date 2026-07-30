Dopo il grande successo delle semifinali dell’11 e 12 luglio, il Lavinaio Rock Fest 2026 è pronto a vivere il suo momento più atteso. Sabato 1° agosto, le Tre Piazzette di Lavinaio – Piazza Carducci diventeranno il cuore della musica rock emergente con la finale della seconda edizione del festival, chiamata a decretare il progetto musicale vincitore di un percorso che ha coinvolto decine di artisti e centinaia di spettatori.

Le semifinali, ospitate all’Anfiteatro della Villa Comunale di Aci Sant’Antonio, hanno fatto registrare numeri importanti: oltre 500 spettatori nelle due serate e quasi 400 token acquistati dal pubblico, protagonista insieme alla giuria tecnica nella scelta dei finalisti. Un risultato che conferma il crescente interesse attorno a un festival nato appena un anno fa e già capace di affermarsi come uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla nuova musica emergente del territorio.

A contendersi il titolo saranno FTP, Gabriele Amante, Greta, Inverno Senza Olive, Moonstorm, Nova Arden e Remastered, sette progetti musicali che hanno conquistato l’accesso alla finale distinguendosi per qualità artistica, personalità e capacità di coinvolgere il pubblico.

In appena due edizioni il Lavinaio Rock Fest ha compiuto un percorso di crescita significativo. L’edizione 2026 ha triplicato gli appuntamenti rispetto all’anno d’esordio, consolidando un format che unisce musica dal vivo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Il festival si propone oggi come un vero laboratorio culturale, capace di offrire spazio ai talenti emergenti e di costruire una comunità attorno alla musica, trasformando Aci San’Antonio in un punto di riferimento per la scena rock siciliana e rafforzando l’ambizione di farne la capitale del rock etneo.

Promosso dall’Associazione Culturale La Riserva, il Lavinaio Rock Fest è realizzato con il supporto e il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio, in collaborazione con la Consulta Giovanile di Aci Sant’Antonio, l’Associazione Arti in Musical, il Libero Movimento Lavinaio e Vukset Live Radio. Dal 2026 il festival è inoltre inserito nella Rete UNESCO dei Festival Culturali della Val di Noto, riconoscimento che ne attesta il valore culturale e il ruolo nella promozione di reti territoriali, della partecipazione e del patrimonio culturale delle comunità.