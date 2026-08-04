In attesa della replica del sindaco Vito Terrana, prende la parola l’ex sindaco, oggi del cartello di opposizione, Michele Termini.
“‘Vedo che la vignetta sul “Silenzio degli Innocenti” ha dato parecchio fastidio – scrive Termini -. Mi attaccano in tanti assessori in carica ed EX, Sindaco compreso””.
“”Eppure continua – speravo in una risposta molto più semplice: le prove che avevo sbagliato.
Bastava dimostrare che gli Assessori, in questi due anni, sono intervenuti regolarmente in Consiglio Comunale, hanno illustrato proposte, difeso gli atti di propria competenza e partecipato concretamente al dibattito.
Invece, finora, nessun dato, nessun numero, nessun fatto concreto. Solo attacchi personali.
Se la vignetta è falsa, smentitela con i verbali del Consiglio Comunale. È facilissimo””.
E’ auspicabile che tutti abbassino i toni.
Giovanni Blanda