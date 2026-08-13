Delibera del Consiglio comunale n 24 del 17 giugno scorso in vigore dal 18 seguente, e’ stato editato il Regolamento per la definizione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi.

Il procedimento di adesione sarà gestito esclusivamente mediante una piattaforma on-line, dove il contribuente troverà tutti gli atti definibili e potrà presentare la richiesta di adesione entro il 19/11/2026 (entro il termine di 150 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell’Ente del regolamento).

Per presentare l’istanza, entrando nel sito istituzionale del comune www.comune.campobellodilicata.ag.it dalla sezione “Servizi” si aprirà un box di ricerca dove basterà inserire una parola chiave ad esempio “definizione” che aprirà sulla pagina di introduzione della piattaforma, quindi dal tasto “Accedi al Servizio” si sarà introdotti alla piattaforma.

Sarà possibile tramite l’Area Contribuenti procedere, tramite Spid o Cie, visualizzare la propria situazione debitoria e procedere alla relativa definizione agevolata.

Si evidenzia che è obbligo del contribuente, sulla base di quanto avuto notificato al 31/12/2025, verificare la situazione debitoria sia relativamente agli atti che alle risultanze proposti dal sistema, rimanendo impregiudicata la possibilità dell’ente di attivare procedimenti di accertamento e di riscossione coattiva di ulteriori atti non presenti nel prospetto di definizione presentato.

Per ulteriori informazioni si segnalano i seguenti orari e giorni di ricevimento pubblico:

Martedì 9-13 / 16-18 (sospeso dal 01 luglio al 31 agosto).

Giovedì 9-13 Telefono 0922/884148-121-126-108-129

Giovanni Blanda