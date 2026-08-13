Interessante e inedito evento, a Campobello di Licata, “”Stelle e zampe””, organizzato dall’Asd Time, con Ivana Scalabrino, in collaborazione con l’Amministrazione comunale-Assessorato al Randagismo, retto dall’ assessore Lillo Russo.

E’ stato possibile partecipare, assieme ai “” diletti”” cani, alla visita guidata lungo il percorso delle Pietre dipinte dal compianto maestro Silvio Benedetto, ispirate alla Divina Commedia del sommo poeta Dante Alighieri.

Enza Nigro ha fatto da Cicerone lungo il percorso.

In serata ha avuto luogo la presentazione delle discipline cinofile.

Giovanni Blanda