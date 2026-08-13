Una situazione di gravissimo disagio a causa delle continue interruzioni della fornitura elettrica. Accade ormai da tempo a San Leone dove alcuni residenti hanno deciso di presentare un esposto (per conoscenza) al sindaco Michele Sodano e all’Arera diffidando formalmente la società E-Distribuzione. I cittadini lamentano una sistematica riduzione della tensione che, per gran parte della giornata, impedisce il regolare funzionamento degli elettrodomestici e delle apparecchiature.

Per questo motivo è stata inviata una diffida a E-Distribuzione “a porre tempestivamente rimedio al grave e persistente disservizio che interessa la zona”. In particolare gli abitanti – residenti alle spalle di viale delle Dune – chiedono una verifica tecnica della rete elettrica che alimenta il quartiere interessato nonché della tensione presso ciascuna utenza. Inoltre, si legge nella diffida, chiedono di accertare la causa delle continue interruzioni e adottare tutti gli interventi necessari per garantire una fornitura stabile.