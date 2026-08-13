Inaugurazione, dal 23 Agosto, della mostra di pittura, un omaggio al rinomato artista Caravaggio, con le opere di Angelo Avanzato. Il tema : “il sacro ed il profano”.

L’esposizione è dedicata a Carmelo Rizzo, che oltre ad essere stato educatore, teologo e medico eccellente, é stato anche un elegante artista, nei ritagli del tempo libero. “””Chi lo conosceva sa che ha da sempre realizzato icone, dipinti e mosaici, e questa vena artistica era costantemente condivisa con parenti ed amici, alimentando anche il duraturo ed affettuoso legame che aveva con Angelo Avanzato””.

Le opere saranno esposte al “”Palazzo Bella””, a Campobello di Licata dalle 20, dal 23 al 25 Agosto.

La rovente estate campobellese sara’ impreziosita, in particolare, da questa “”calda”” mostra personale.

Giovanni Blanda