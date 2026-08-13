Il sindaco Milco Dalacchi ha adottato, con apposita Ordinanza Sindacale, nuove disposizioni finalizzate a tutelare il decoro urbano, la sicurezza e il rispetto di uno dei luoghi più belli e significativi della città: la scalinata e l’area antistante la Chiesa di Santa Caterina, in Via Cannizzaro.

Negli ultimi tempi, spiega l’Amministrazione, la zona è stata frequentemente interessata da bivacchi, consumo di cibi e bevande e, soprattutto, dall’abbandono di bottiglie, lattine, carte e altri rifiuti. Una situazione giudicata non più tollerabile, soprattutto davanti a un luogo di culto e a un importante bene del patrimonio storico e monumentale di Naro.

L’ordinanza, in vigore con decorrenza immediata e fino a revoca, dispone:

divieto di transito e sosta veicolare in Via Cannizzaro, nel tratto compreso tra il civico n. 8 e il prospetto della Chiesa di Santa Caterina;

divieto assoluto di bivacco e stazionamento prolungato sulla scalinata e nell’area antistante la Chiesa;

divieto di consumo di cibi e bevande da asporto sulle scale e sul sagrato;

divieto assoluto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, comprese bottiglie, lattine, carte, cartoni, sacchetti e mozziconi di sigaretta.

Saranno installate le necessarie segnalazioni e verranno effettuati i relativi controlli. Le violazioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.«La bellezza di Naro è un patrimonio di tutti e tutti abbiamo il dovere di rispettarla. Non possiamo accettare che luoghi di così grande valore storico, religioso e culturale vengano deturpati dall’inciviltà di pochi», si legge nel messaggio del sindaco. «Chiediamo quindi la collaborazione di cittadini, giovani, attività commerciali e visitatori: viviamo i nostri spazi, rispettiamoli e lasciamoli puliti. Naro merita rispetto. E il rispetto della città comincia dai comportamenti di ciascuno di noi».