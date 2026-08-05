comunicato stampa MP AGRIGENTO
Vogliamo esprimere il nostro vivo compiacimento nei confronti del nostro
collega Dario DI CARLO, che, durante una gita in barca con la propria
famiglia, ad una distanza di circa 50 metri dall’entrata del porto di
Porto Empedocle, ha avvistato una tartaruga caretta caretta in
difficoltà, impigliata in una rete, salvandola da morte sicura, in
quanto oltre ad essere impedita riportava alcune ferite.
L’Agente della Polizia di Stato DI CARLO, in servizio presso la Sezione
della Polizia Stradale di Firenze, ha subito diligentemente avvisato la
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che si è subito attivata,
consegnando nelle loro mani il prezioso animale marino, in modo tale da
fare in modo che la tartaruga venisse curata da personale specializzato
per le ferite riportate a causa della rete, di cui i nostri mari,
purtroppo sono pieni e che creano un grosso problema all’intera fauna
marina.
Al nostro collega DI CARLO, che ha interrotto la gita in barca che aveva
intrapreso, anteponendo alla sua giornata di relax con la famiglia un
doveroso intervento di salvataggio nei confronti della piccola e
preziosa tartaruga, giungano le nostre più convinte congratulazioni,
significando che un tutore dell’ordine antepone sempre il dovere anche
in questi particolari casi.
comunicato stampa MP AGRIGENTO