comunicato stampa MP AGRIGENTO

Vogliamo esprimere il nostro vivo compiacimento nei confronti del nostro

collega Dario DI CARLO, che, durante una gita in barca con la propria

famiglia, ad una distanza di circa 50 metri dall’entrata del porto di

Porto Empedocle, ha avvistato una tartaruga caretta caretta in

difficoltà, impigliata in una rete, salvandola da morte sicura, in

quanto oltre ad essere impedita riportava alcune ferite.

L’Agente della Polizia di Stato DI CARLO, in servizio presso la Sezione

della Polizia Stradale di Firenze, ha subito diligentemente avvisato la

Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che si è subito attivata,

consegnando nelle loro mani il prezioso animale marino, in modo tale da

fare in modo che la tartaruga venisse curata da personale specializzato

per le ferite riportate a causa della rete, di cui i nostri mari,

purtroppo sono pieni e che creano un grosso problema all’intera fauna

marina.

Al nostro collega DI CARLO, che ha interrotto la gita in barca che aveva

intrapreso, anteponendo alla sua giornata di relax con la famiglia un

doveroso intervento di salvataggio nei confronti della piccola e

preziosa tartaruga, giungano le nostre più convinte congratulazioni,

significando che un tutore dell’ordine antepone sempre il dovere anche

in questi particolari casi.