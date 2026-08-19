Confesercenti Agrigento accoglie con favore il finanziamento di 6 milioni di euro destinato alla progettazione del lotto agrigentino dell’itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano, che comprende la nuova tangenziale di Agrigento. Il provvedimento rappresenta un passo avanti per un’opera attesa da anni e destinata a incidere significativamente sulla mobilità del capoluogo e della fascia costiera.

«Accogliamo con grande favore la notizia del finanziamento – dichiara Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Agrigento – perché parliamo di un’opera di vitale importanza per la mobilità e per lo sviluppo del nostro territorio. La tangenziale non è soltanto un’infrastruttura viaria: è uno strumento indispensabile per rendere più efficienti i collegamenti, alleggerire il traffico e migliorare l’accessibilità ad Agrigento e alla sua fascia costiera».

Per Messina, «la possibilità di evitare l’attuale attraversamento di Porto Empedocle per gli spostamenti lungo la costa rappresenta un elemento strategico non soltanto per i cittadini, ma anche per le imprese, per le attività commerciali e turistiche e per l’intero sistema economico locale».

«Da anni – prosegue Messina – chiediamo che alle infrastrutture venga riconosciuto un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo della provincia. Una migliore mobilità significa ridurre tempi e costi, aumentare la competitività delle imprese e rendere il territorio più attrattivo per chi viaggia, investe e sceglie Agrigento come destinazione».

«Adesso – conclude il presidente di Confesercenti Agrigento – è fondamentale che questo finanziamento si traduca rapidamente in progettazione esecutiva e, successivamente, nella realizzazione dell’opera. Salutiamo quindi positivamente questo primo passo e auspichiamo che l’iter proceda senza ulteriori ritardi. Agrigento ha bisogno di infrastrutture moderne e funzionali e la tangenziale è certamente una delle priorità».