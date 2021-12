Agrigento, fiamme in abitazione nel centro storico: intervento dei Vigili del Fuoco

Abitazione a fuoco in via San Girolamo nel centro storico di Agrigento. Lanciato l’allarme dai residenti sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento del comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme. Al momento dell’incendio, fortunatamente non era presente nessuno degli abitanti e dunque non si sono registrati feriti; ma ancora una volta i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà per raggiungere con i mezzi la residenza in questione.

Sul posto sono giunti anche due pattuglie dei Carabinieri di Agrigento per indagare le cause del rogo; stando ad una prima ricostruzione pare che l’immobile è occupato da stranieri, in affitto regolarmente, dentro c’erano delle stufe, e si ipotizza che le fiamme possano essere scaturite da questo ma è tutto da accertare. I Vigili del Fuoco hanno dichiarato l’ immobile inagibile.

“Dopo un anno dal lancio dalla petizione – dichiara Sara Gallo portavoce dei cittadini del centro storico – ancora una volta ci ritroviamo ad assistere a scene di difficoltà. Ancora una volta alziamo la voce e chiediamo un mezzo più piccolo per i vigili del fuoco che possa accedere alle strette vie del centro storico di Agrigento ”.