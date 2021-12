Canicattì, il consigliere Ficarra aderisce a Forza Italia

Altra adesione a Forza Italia agrigentina. A Canicattì, Comune interessato dalle elezioni Amministrative dello scorso ottobre, ha aderito a Forza Italia, condividendo le posizioni politiche del vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo, il consigliere comunale in carica, Diego Ficarra, impiegato, che afferma: “Ho scelto Forza Italia perché partito del territorio, ovvero una formazione politica che privilegia, in ambito locale, il rapporto diretto e costante con i cittadini e gli amministratori, per una sinergica e proficua collaborazione a vantaggio delle comunità”.

E l’onorevole Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, i dirigenti Filippo Caci e Giulio Cinque, commentano: “Accogliamo con soddisfazione l’adesione dell’amico Diego Ficarra, in quanto persona da sempre attenta alla politica e al sociale, animata da tanto entusiasmo e voglia di spendersi a favore del partito e della comunità canicattinese. Confidiamo nel suo ottimo lavoro”.