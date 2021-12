Aragona, avviati lavori per nuova rete fognaria

Dopo decenni di false promesse l’Amministrazione Pendolino ha mantenuto l’impegno preso in campagna elettorale. Si avviano i “lavori per la realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 e C.da Palamenga”; l’impresa ISOR Costruzioni s.r.l. ha iniziato i lavori.

L’intervento, finanziato con fondi comunali, prevede la realizzazione di una condotta interrata che parte dalla condotta esistente nell’area artigianale fino all’intersezione tra la strada Provinciale Scalo Caldare e la via P3.

“Tale opera una volta ultimata consentirà ai residenti della frazione, di allacciarsi definitivamente ad una rete cittadina, ponendo fine agli inconvenienti ed ai disservizi causati dalla mancanza della suddetta opera di urbanizzazione primaria, migliorando la qualità di vita dei suoi abitanti.Dopo anni di programmazione silente iniziano a vedersi i risultati ed iniziamo a dare risposte concrete ai cittadini, con opere di durata pluriennale,” dichiara il sindaco Giuseppe Pendolino.