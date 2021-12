Bici contro autocarro, muore ciclista

Tragica fatalità a Palagonia, nel catanese, dove muore un ciclista sulla strada statale 385. Non ce l’ha fatta un uomo di 57 anni che, per cause che ancora sono incorso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un autocarro. L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo alla vittima che è deceduto sul colpo.

Stando ai primi accertamenti il ciclista avrebbe impattato sul mezzo pesante che era posteggiato. Resta da capire come sia stato possibile che abbia potuto impattare contro il veicolo che era ai bordi della carreggiata e pare anche abbastanza visibile. La tragica collisione è avvenuta all’altezza del chilometro 31. Sul posto le forze dell’ordine che stanno provando a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Le ipotesi

Stando alle prime sommarie ipotesi non si esclude il fatto che il 57enne abbia potuto avere un malore in sella alla due ruote e dunque per questo motivo sia finito ai bordi della carreggiata sino ad andare ad impattare con il camion. Ma trattandosi delle prime battute dell’indagine non si esclude nemmeno una distrazione o una sbandata che gli ha fatto perdere il controllo.