Campobello di Licata, avviata la manutenzione della via Edison

Chiusura al traffico veicolare per la manutenzione stradale di un tratto della centrale via Edison, tra le vie Gagarin e piazza Marconi, fino ai primi di dicembre. I lavori affidati alla ditta Mangiapane, di San Giovanni Gemini. Esiste la necessità di interrompere temporaneamente il traffico veicolare in un segmento di questa strada, per l’ allestimento di un cantiere stradale. Le forze dell’ ordine sono incaricate dell’esecuzione dell’ ordinanza.

Giovanni Blanda