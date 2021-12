Rifiuti, al via iniziativa con le scuole “Agrigento Pulita”

Mercoledì 1 dicembre alle ore 10:30 conferenza stampa all’ex Collegio dei Filippini. Saranno presenti gli assessori alla pubblica istruzione e all’ambiente Gerlando Principato e Aurelio Trupia, i dirigenti scolastici dei cinque Istituti Comprensivi cittadini “Agrigento Centro”, “Anna Frank”, “Esseneto”, “Rita Levi Montalcini”, “S.Quasimodo”, Rosetta Greco, Alfio Russo, Brigida Lombardi, Luigi Costanza, Nellina Librici, i rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste FAI, Italia Nostra, Legambiente, Mareamico, Marevivo e WWF, Giuseppe Taibi, Adele Falcetta, Daniele Gucciardo, Claudio Lombardo, Fabio Galluzzo e Giuseppe Mazzotta e i rappresentanti delle ditte che si occupano dei servizi di Igiene Urbana Alfredo Consiglio, Gianni Mirabile e Dario Vella. #agrigentopulita è una campagna di sensibilizzazione destinata ai giovani che vede coinvolti, in questa fase, i 1509 studenti delle scuole medie inferiori che sono distribuiti in 79 classi.

Agrigentopulita è una iniziativa destinata ai giovani cittadini con finalità di migliorare, stravolgere, l’attuale situazione, in termini di maggiore cura degli spazi pubblici e maggiore attenzione per l’ambiente e per il decoro urbano.