30enne prendeva di mira auto parcheggiate: denunciato

Un trentenne immigrato è stato denunciato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento poiché ritenuto responsabile di diversi raid vandalici ai danni di auto parcheggiate.

Tanti gli episodi contestati all’uomo che si sarebbe dilettato a rompere i finestrini e rigare la carrozzeria delle macchine perlopiù nella zona di via Empedocle e nei pressi del pluripiano. Ad incastrarlo i filmati delle telecamere. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire anche gli indumenti usati durante i raid.

L’immigrato è già noto alle forze dell’ordine in quanto lo scorso ottobre protagonista del furto di mille euro ai danni di un’attività commerciale in via Dante.