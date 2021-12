Agrigento, al via la sesta edizione del “Natale della solidarietà”

Al via la sesta edizione della raccolta fondi promossa da Alessandro Seminerio nel ricordo della madre Maria Concetta scomparsa in seguito ad un brutto male. Le precedenti edizioni, che hanno permesso l’aiuto concreto di tante famiglie indigenti della città di Agrigento e la manutenzione di infrastruttura ospedaliere, hanno riscosso grandissimo successo in termini di donazioni e partecipanti.



Per questa sesta edizione tutto il ricavato verrà donato in maniera equa a due associazioni: i Volontari di Strada di Agrigento, che distribuiranno voucher spesa utili ad aiutare le famiglie in difficoltà; Lega Italiana Contro il Dolore Onlus, che si occuperà invece della sistemazione e della manutenzione del reparto Hospice-Clinica del dolore dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Partecipare alla raccolta fondi è facile:

Clicca sul link https://gofund.me/2802e9d0

Tap su “Fai una Donazione”

Hai finito

Tre semplici passi veloci e sicuri che vi consentiranno di regalare un Natale migliore a chi ha meno possibilità. La cerimonia conclusiva si terrà Domenica 19 Dicembre alle 11:30 presso l’atrio dell’’Ospedale di Agrigento dove si esibiranno i Quartet Folk.