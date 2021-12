Super Green Pass e mascherine, controlli straordinari in provincia di Agrigento: varato il piano

Si è riunito questa mattina, presieduto dal Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Al centro del meeting il piano di controlli straordinari, seguendo le direttive del Ministero dell’Interno, sul cosiddetto super Green Pass e sul corretto utilizzo della mascherina. Attività mirate e capillari verranno estese su tutto il territorio provinciale e riguarderanno bar, ristoranti, strutture sportive e luoghi della movida a partire dal 6 dicembre.

L’obiettivo, in un’ottica di collaborazione con gli esercenti commerciali, è quello di trascorrere un Natale quanto più sereno e lontano da preoccupazioni legate al coronavirus. A tal fine, all’incontro di oggi, il Prefetto di Agrigento ha voluto che partecipassero anche le associazioni di categoria. Nei comuni più piccoli dell’agrigentino saranno i carabinieri a coordinare i controlli mentre nei centri più grossi, a partire da Agrigento, opereranno tutte e tre le forze dell’ordine.

Un particolare invito è stato rivolto ai sindaci al fine di varare al più presto ordinanze che impongano l’uso della mascherina anche all’aperto.

Le dichiarazioni del Prefetto Cocciufa

“Abbiamo avuto disposizioni precise dal Ministero dell’Interno e ci stiamo attivando per la predisposizione di piani in qualche modo straordinari che partiranno dal 6 dicembre e prevedranno controlli a tappeto e capillari in tutte le attività della provincia. Bar, ristoranti, strutture sportive e ovviamente in chiave di condivisione e collaborazione con gli esercenti. A tal riguardo ho convocato i rappresentanti delle categorie per sensibilizzarli e far si che queste disposizioni, che in realtà consistono nel controllare green pass e utilizzo della mascherina, vengano rispettate. Lo scopo è trascorrere un Natale sereno. Stiamo lavorando nella direzione giusta. Abbiamo già definito il programma di intervento che nei piccoli comuni verrà coordinata dall’Arma dei Carabinieri mentre nei comuni più grandi e sedi di commissariato, a partire da Agrigento, opereranno tutte e tre forze di polizia. Verrà inviata una nota ai sindaci per prevedere mascherine anche all’esterno. Per Agrigento è opportuno soprattutto perché abbiamo assembramenti conclamati soprattutto nei luoghi della movida. Pare che il presidente della Regione si stia accingendo a varare un’ordinanza per l’utilizzo della mascherina all’aperto.”

