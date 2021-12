Tentano di occupare abusivamente abitazione: interviene la polizia

Hanno utilizzato un pezzo di ferro per forzare la porta di una delle quattro abitazioni di uno stabile a due piani in via Nicone, nei pressi di via Esseneto, con il chiaro intento di occuparlo abusivamente.

Una volta dentro hanno sistemato alcuni arredi, un paio di materassi e qualche vestito approfittando dell’assenza dei proprietari di casa che utilizzano l’immobile soltanto durante le ferie estive.

Una chiamata al numero unico di emergenza ha però allertato le forze dell’ordine e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti. Quando sono arrivati però sul posto non c’era più nessuno.